Treff zum Wiederanläuten der Kirchenglocke in Waldersee am Montagabend.

Waldersee/MZ. - Die Alteingesessenen und Wissenden hören ihn - den neuen Glockenklang. Dass es jetzt in einem Eichenjoch schwingt, gebe dem eisernen Geläut von St. Bartholomäi ein ganz anderes Timbre, viel wärmer und ruhiger, begrüßt Pfarrerin Geertje Perlberg am Montagabend die Gäste vor St. Barholomäi in Waldersee. In der Ferne gesellt sich in der Stadt das große Läutwerk von St. Johannis zum Glockenkonzert.