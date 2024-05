Roman Schnaider geht nach einer gelungenen Erstauflage der Waldersee Classics 2023 am 1. Juni in die zweite Runde. Was die Besucher dort erwartet.

Waldersee/MZ. - Noch als Anfang Juni 2023 die Premiere der Waldersee Classics voll im Gange war, stand für Roman Schnaider fest, es nicht bei dieser einen Veranstaltung zu belassen. Deshalb kommt die Oldtimer-Schau in diesem Jahr zurück. Am Samstag, 1. Juni, ab 8 Uhr, bis spät in den Abend, wird in der Ziegeleistraße 24, am Ortsrand von Waldersee, in Nostalgie geschwelgt.

Rund 300 verschiedene Fahrzeuge wurden beim ersten Mal im Laufe des Tages präsentiert. „Die Besucher habe ich nicht gezählt. Sie waren aber zahlreich“, blickt Schnaider zurück. Daran will der gelernte Zimmermann und selbständige Holzbauer auch diesmal anknüpfen.

„Im vorigen Jahr habe ich einfach gemerkt, dass die Zeit für die Leute reif war, wieder was zu erleben und zu unternehmen“, erzählt Schnaider. Die bleierne Corona-Zeit wurde abgestreift. Der Walderseer wollte aber nicht nur an Veranstaltungen teilnehmen, sondern auch selbst eine anbieten, in der er seinem liebsten Hobby frönen kann.

Andere Oldtimerfreunde dabei

Denn Oldtimer sind einfach sein Ding. Unter anderem ein Porsche 964 Cabrio, Baujahr 1991 und einen VW T3, Baujahr 1989, nennt er sein Eigen. Dazu kommen zahlreiche historische Fahrräder, Mopeds und Motorräder. Einen Teil davon wird der Walderseer in einer Halle und auf einem Freigelände ausstellen.

Wie zur Premiere, sind aber auch diesmal andere Oldtimerfreunde aus nah und fern aufgerufen, ihre historischen Schätze, egal ob auf vier oder zwei Rädern, zu präsentieren. Auch für historische Wasserfahrzeuge und Flugobjekte ist Schnaider offen. Ebenso kann bei freiem Eintritt kommen, wer einfach nur mal schauen und mit den Oldtimer-Besitzern oder anderen Interessierten ins Gespräch kommen will.

Für das leibliche Wohl ist durch einen Bierwagen und Imbissstände gesorgt. Von 12 bis 14 Uhr schaut die „Alte Dessauerin“ mit ihrer Drehorgel vorbei. Ab 19 Uhr kann zu Klassikern des Pop und Rock das Tanzbein geschwungen werden.

„Mit den Waldersee Classics will ich den Veranstaltungskalender in Waldersee beleben und zusätzlich allen Besuchern die Möglichkeit bieten in der guten alten Zeit zu schwelgen“, erklärt der 50-jährige Veranstalter.

Was die gute alte Zeit, zumindest bei Fahrzeugen für ihn ausmacht, ist schnell erklärt. „Fast alles ist heute multimedial und über das Internet vernetzt. Bei alten Autos weht da noch ein anderer Geist“, stellt Schnaider fest. Oldtimer sind für ihn somit auch analoge Inseln, wo man als Fahrer noch ganz anders fährt und mit seinem Fahrzeug kommuniziert. Alles ist direkter, vor allem das Fahrgefühl.

Purismus statt Bequemlichkeit

Mögen Bremsassistenten, Lenk- und Einparkhilfen sowie digitale Navigation den automobilen Alltag auch sehr viel bequemer machen, schwört Schnaider doch eher auf den Purismus vergangener Tage. Und auch in finanzieller Hinsicht ist das Fahren von Oldtimern aus seiner Sicht ein echter Mehrwert. „Neuwagen und junge Gebrauchte verlieren oft sehr stark an Wert. Viele Oldtimer sind dagegen in der Regel wertstabil, lassen sich auch nach einiger Zeit noch für einen guten Preis verkaufen und zwischendurch hatte man einfach eine verdammt gute Zeit“, so Schnaider.