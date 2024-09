Dessau/Oranienbaum/MZ. - Bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Oranienbaum, der am Freitagnachmittag ausgebrochen war, haben auch Feuerwehrleute aus Dessau-Roßlau mitgeholfen. Wie Verbandsführer Maximilian Naumann vom Amt für Brandschutz sagte, seien die ersten Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr noch am Freitag angefordert worden und zum Einsatzort gefahren. Insgesamt waren am Freitag sechs Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften von Freiwilliger und drei Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr in Oranienbaum tätig.

