Kurz vor Beginn der Freibadsaison rüstet Familie Büttner im Dessauer Waldbad auf. Mit zwei großen Badeinseln will sie ihren Gästen etwas Neues bieten. Der Eintritt wird allerdings teurer.

Eine der neuen Badeinseln wird zur Mitte des Sees gezogen und verankert. Dabei packt Familie Büttner selbst mit an.

Dessau/MZ - Nach einem Sprung ins Wasser ist einem am vergangenen Freitag, 31. März, noch nicht zu Mute. Es regnet in Strömen, es ist grau und kalt, die Wassertemperatur liegt bei neun Grad. Doch es tut sich etwas im Waldbad in Dessau. Zwei blaue Inseln treiben auf der Wasseroberfläche. Es handelt sich dabei um die neuen Attraktionen der Badeanstalt, die kurz vor der Eröffnung im Mai montiert werden: zwei neue Badeinseln.