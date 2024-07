Ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro ist das Ergebnis eines folgenreichen Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag, 14. Juli, in der Dessauer Wasserstadt gekommen ist.

VW kracht in geparkte Autos: 60.000 Euro Schaden bei Unfall in der Dessauer Wasserstadt

Dessau/MZ. - Ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro ist das Ergebnis eines folgenreichen Verkehrsunfalls, zu dem es am Sonntag, 14. Juli, gegen 13.40 Uhr in der Dessauer Wasserstadt gekommen ist. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt. Beteiligt waren drei Autos, ein Unfallbeteiligter wurde verletzt.

Die 79-jährige Fahrerin eines VW hatte die Wasserstadt in Richtung Oranienbaumer Chaussee befahren. Nach ihren Angaben sei dann plötzlich etwas auf ihr Fahrzeug gefallen. In Folge dessen verriss die Frau offensichtlich ihr Lenkrad und es kam zur Kollision mit einem geparkten VW einer 43-jährigen Fahrzeughalterin und mit einem geparkten SsangYong einer 37-jährigen Fahrzeughalterin. Beide Autos standen am Straßenrand.

Durch den heftigen Aufprall wurde die 79-Jährige verletzt und musste durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr VW und der SsangYong waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Spezialunternehmen abgeschleppt werden.