Auf der B184 zwischen Wolfen und Dessau hat es am Freitag, 16. August, wieder einen Unfall gegeben. Die Bundesstraße musste teilweise gesperrt werden.

Zwei Personen wurden nach dem Unfall auf der B183 schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wolfen/MZ. - Auf der B184 zwischen Wolfen und Dessau hat es am Freitag, 16. August, wieder einen Unfall gegeben. Dieses Mal am Abzweig Thurland.

Eine 29-jährige Frau hatte mit ihrem BMW die B 184 aus Richtung Bobbau in Richtung Dessau befahren. Am Abzweig nach Thurland musste sie verkehrsbedingt halten. Ein sich im Nachfolgeverkehr befindlicher 22 Jahre alte Nutzer eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Unfallbeteiligte wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken verbracht. Eine stationäre Aufnahme erfolgte.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.