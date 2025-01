Kreisparteitag Vorgänger war über Wahl von AfD-Mann gestolpert: CDU Dessau-Roßlau wählt neuen Kreisvorsitzenden

Der Ortsbürgermeister von Mildensee war bereits Stellvertreter. Nun ist Uwe Groneberg in die erste Reihe der CDU in Sachsen-Anhalts drittgrößter Stadt aufgestiegen. Gegen die AfD will er sich klar abgrenzen und die Union besser dastehen lassen.