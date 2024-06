In Dessau-Roßlau ist zwei Tage vor der Europameisterschaft nur vereinzelt etwas von dem Turnier zu spüren. Warum viele dennoch auf ein gutes Abschneiden der Mannschaft hoffen.

Vorfreude auf Fußball-EM ist in Dessau ausbaufähig - Warum Gewerbetreibende dennoch auf deutsche Siege hoffen

Beim Getränkegroßhandel Saga hoffen die Mitarbeiter, wie Maik Diettrich, auf ein gutes Abschneiden der Deutschen. Das kurbelt den Verkauf an.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Wirklich ganz Deutschland? Obwohl am morgigen Freitag die Europameisterschaft beginnt, sind im öffentlichen Raum in Dessau-Roßlau deutlich weniger schwarz-rot-goldene Fanartikel zu sehen als während vorheriger Turniere. Es scheint, als sei die Fußball-Euphorie noch nicht bei jedem in Dessau-Roßlau angekommen, wie eine Umfrage der MZ zeigt.