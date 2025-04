In der Radegaster Straße hat die Polizei am Dienstag nach einem Zeugenhinweis ein Unfallauto entdeckt.

Dessau/MZ. - Ein rätselhafter Unfall beschäftigt die Polizei in Dessau-Roßlau.

Die Beamten hatten am Dienstag, 29. April, gegen 6 Uhr die Information erhalten, dass in der Radegaster Straße an der Ecke zur Friedhofstraße ein wahrscheinlich verunfalltes Auto in einem Gebüsch steht. Die Polizisten fuhren vor Ort – und fanden das Auto. Personen befanden sich nicht darin. Auch im direkten Umfeld war niemand zu sehen.

An dem Audi wurden diverse Beschädigungen im Frontbereich festgestellt. Sowohl die beiden vorderen Türen als auch die Motorhaube standen offen.

Das Fahrzeug wurde im Auftrag der Polizei durch ein Abschleppunternehmen geborgen und sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren zum Unfallhergang sowie zur offensichtlichen Unfallflucht wurden eingeleitet.