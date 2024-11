Rosslau/MZ/OML. - In der kommenden Woche beginnen mit Baumfällarbeiten die Vorbereitungen für den Bau der Behelfsbrücke in Roßlau. Das Bauwerk führt in der Zeit, in der die marode Zerbster Brücke abgerissen und neu gebaut wird, den Verkehr über die Eisenbahngleise.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen für die Arbeiten ab dem 18. November Bäume und Sträucher gefällt werden. Das findet in der sogenannten vegetationsfreien Zeit statt. Nach Ende der Bauarbeiten sollen neue Bäume als Ersatz gepflanzt werden. Um die Natur zu schützen, gibt es zusätzlich eine Prüfung vor der Fällung, ob sich noch Vogelnester in den Bäumen befinden.

Die Baumfällarbeiten sollen im Dezember abgeschlossen sein. Im Januar wird dann die Umleitungsstrecke für die B 184 hergestellt und die Arbeiten an den Widerlagern der Behelfsbrücke beginnen. Dass sich deren Kosten um über zwei Millionen Euro erhöht haben, war in dieser Woche erst bekannt geworden.