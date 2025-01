Vor Premiere am Mitteldeutschen Theater in Dessau: Sonderaktion für „Das Blaue vom Himmel“ gestartet

Das Stück „Das Blaue vom Himmel“ hat am Donnerstag, 6. Februar, Premiere in der Dessauer Marienkirche.

Dessau/MZ. - Für die nächste Premiere im Mitteldeutschen Theater hat sich das Team von Dieter Hallervorden etwas Besonderes einfallen lassen: Für die Komödie „Das Blaue von Himmel“ mit Anouschka Renzi, Marko Pustisek, Harald Effenberg, Birge Funke unf Barbara Maria Sava gibt es derzeit 20 Prozent Rabatt beim Ticketkauf.

Das Stück hat am Donnerstag, 6. Februar, Premiere in der Dessauer Marienkirche. Bis zum 16. Februar sind sieben Vorstellungen geplant. Marko Pustisek führt in dem Stück auch Regie, Dieter Hallervorden selbst hat es übersetzt.

„Das Blaue vom Himmel“ stammt aus der Feder des französischen Erfolgsautors Eric Ássous. Dabei dreht sich alles um den pathologischen Lügner Bernhard, der seinen Freund Philipp schamlos benutzt, seine Affäre vor seiner Frau zu verbergen. Philipp gerät bei seinen Versuchen, seinen Freund zu schützen, in immer ausweglosere Situationen.