Am 13. Oktober 1989 fand das erste Friedensgebet in Dessau statt. Host Leischner hat es als Vikar mitorganisiert. Welche Erinnerungen der ehemalige Pfarrer an die Wendezeit hat.

Horst Leischner in der Georgenkirche. Hier fand am 13. Oktober das erste Friedensgebet in Dessau statt.

Dessau/MZ. - Horst Leischner war viele Jahre Pfarrer in Köthen. Seit dem Sommer ist er im Ruhestand und am Freitag zu einem Interview in die Georgenkirche an der Askanischen Straße gekommen. Im Herbst 1989 haben diese Kirche und der damalige Vikar eine wichtige Rolle gespielt, die Wende nach Dessau zu holen. Thomas Steinberg hat mit Horst Leischner gesprochen.Herr Leischner, Sie kommen nach 35 Jahren an einen Ort zurück, der eine große Rolle für Sie gespielt hat. Wie geht es Ihnen damit?