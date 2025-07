Vor 30 Jahren haben die Elektroplaner Torsten Pohle aus Raguhn und Jens Ulbrich aus Dessau ihr eigenes Büro gegründet. Nicht nur in der Region hat die Zwei-Mann-Firma ihre Visitenkarte hinterlassen. Über herausfordernde Projekte und warum aufgeben für sie nicht zur Debatte stand.

Torsten Pohle (r.) und Jens Ulbrich planen nicht nur für Kunden in der Region , sondern auch deutschlandweit Elektroanlagen.

Dessau/MZ. - Der vierte und fünfte Bauabschnitt des Städtischen Klinikums in Dessau, Oelßners Hof in Leipzig, das Treff Hansa Hotel Magdeburg oder das Sitzentwicklungszentrum von VW in Wolfsburg – das alles sind Projekte, die das Pohle & Ulbrich Planungsbüro begleitet hat. Vor 30 Jahren haben die beiden Elektroplaner Torsten Pohle aus Raguhn und Jens Ulbrich aus Dessau ihr Ingenieurbüro gegründet.