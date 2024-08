Dessau/MZ. - Bei einem Unfall auf dem inneren Parkplatz des Dessauer Klinikums ist am Freitag ein Schaden von fast 40.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau am Sonnabend gemeldet.

Gegen 11.40 Uhr wollte der 71-jährige Fahrer eines Daimler-Benz einparken und rutschte währenddessen vom Bremspedal auf das Gaspedal. Sein Fahrzeug wurde beschleunigt und krachte frontal gegen einen geparkten VW-Transporter. Dieser wurde dabei gegen einen daneben geparkten zweiten Daimler-Benz geschoben und kollidierte zugleich mit dem Fahrzeugheck gegen einen dahinter befindlichen Renault. Zudem wurde noch eine Bordsteinkante des Parkplatzes verschoben.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden von etwa 7.000 Euro, am VW-Transporter von geschätzten 10.000 Euro. Der zweite Daimler-Benz hatte Schäden in Höhe von ebenfalls 10.000 Euro, am Renault lagen diese bei 7.000 Euro. Den Schaden an der Bordsteinkante schätzte die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.