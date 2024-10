Dessau/MZ. - In der Junkersstraße 30 öffnen sich am kommenden Samstag, 26. Oktober die Pforten zum „Tag der offenen Tür“ im Berufsschulzentrum (BSZ) „Hugo Junkers“. Von 10 Uhr bis 13 Uhr können sich alle interessierten Mädchen und Jungen, Frauen und Männer vor Ort über Bildungs- und Ausbildungsangebote informieren. Das hat die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau als Träger vom BSZ mitgeteilt.

Bei der traditionellen Veranstaltung werden an der Lehrstätte alle möglichen Ausbildungsberufe und deren Inhalte vorgestellt. Wie es aus der Ankündigung hervorgeht, stehen den Interessierten verschiedene Formate zur Auswahl.

Vollschulisch oder dual

Vorgestellt werden zunächst die vollzeitschulischen in den Pflegeberufen. Das betrifft die Ausbildung zur Kinderpflege, Sozialassistenz und Erziehung.

Zweitens werden im BSZ Ausbildungsinhalte von dualen Ausbildungsberufen vermittelt. Diese erstrecken sich von medizinischen Fachangestellten, Köchen und Konditoren, Kaufleuten im Einzelhandel, Großhandel bis hin zu Bankkaufleuten in Büros und schließen Mechatroniker, Anlagentechniker und Industrieelektriker ein.

In einem dritten Modul werden überdies die Fachoberschule und das Berufsgymnasium vorgestellt. An der Fachoberschule stehen in drei Sparten Schwerpunkte zur Wahl. In Sachen Gesundheit/Soziales geht es verstärkt um das Sozialwesen. Ingenieurtechnik ist Schwerpunkt an der Fachoberschule im Bereich Technik wie die Wirtschaft in der Sparte Wirtschaft/Verwaltung. Ähnlich stellt sich das Berufsgymnasium in den drei Sparten auf.

Rundgang und Beratung

Zum Tag der Offenen Tür am Samstag sind neben den Berufsberatern der Arbeitsagentur ebenfalls die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer sowie die Zahnärztekammer mit Infoständen vor Ort. Die Berufsberater bieten hier unter anderem einen Bewerbungsmappen-Check an.

Einen ersten Überblick können sich die Besucher bei einer geführten Schulhausbegehung verschaffen. Diese Touren starten um 11 Uhr und um 12 Uhr jeweils vor der Aula. Hier können sich die Interessierten die Räumlichkeiten anschauen und sich auch bei den dortigen Lehrerinnen und Lehrern über Details zum Ausbildungsangebot beraten lassen.

Die Möglichkeiten sind also breitgefächert. Innerhalb der Lehrstellenoffensive präsentiert das Anhaltische Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ die Wege zu einem höherwertigen Schulabschluss ebenso wie die zur beruflichen Zukunft. Und Schulleiterin Heike Schröter freut sich auf viel Besuch.