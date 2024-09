Premiere im Mitteldeutschen Theater Virtuoses Röcheln: Johannes Hallervorden glänzt in Dessau in der schwarzen Komödie „Adel verpflichtet“

Das Mitteldeutsche Theater ist am vergangenen Donnerstag mit dem schwarzen Komödienklassiker „Adel verpflichtet“ in die neue Bühnenspielzeit 2024/25 gestartet. Dabei schlüpft Johannes Hallervorden in acht Rollen - und bekommt am Ende Blumen von Papa Dieter Hallervorden.