Dessau/MZ. - Kurz vor Weihnachten durfte sich die Lehrparkschule im Tierpark Dessau über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Eine beeindruckend gut erhaltene, gegerbte Schlangenhaut bereichert ab sofort die Bildungsarbeit der Einrichtung. Gespendet wurde dieses außergewöhnliche Exemplar von Ingo Schuster-Jänichen aus Dessau-Roßlau.

Die Schlangenhaut hat eine faszinierende Geschichte. Ursprünglich gelangte sie in den 1970er Jahren durch ein Familienmitglied der Spenderfamilie nach Deutschland. Das Familienmitglied war damals im Rahmen von Bildungsprojekten in Angola tätig und hat die Haut als Andenken an die Arbeit in dem afrikanischen Land mitgebracht.

Die 4-Meter lange Pythonhaut wird zukünftig im Tierpark Dessau einen weiteren Beitrag zur Umweltbildung leisten. „Das ist ein hervorragendes Anschauungsmaterial, nicht nur zum Anfassen. Es macht auch den internationalen Aspekt des Artenschutzes viel greifbarer“, erklärt Lehrparkpädagogin Katja Flügel.