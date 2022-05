„Viele sind verzweifelt“: Seelsorgerin aus Dessau berichtet über die Corona-Not in den Kliniken

Dessau/MZ - An kaum einem anderen Ort belastet Corona das Leben und die Arbeit so sehr wie in einem Krankenhaus. Klinikseelsorgerinnen wie Rosemarie Bahn am Städtischen Krankenhaus in Dessau kennen die Not der Kliniken von innen. Die 64-Jährige betreut dort seit 23 Jahren Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Mit Corona sei der Gesprächsbedarf deutlich gestiegen, in der Arbeit habe es einen radikalen Bruch gegeben, sagt sie. Im Interview mit MZ-Redakteurin Lisa Garn spricht die evangelische Seelsorgerin über verzweifelte Fragen, die Angst vor dem Sterben und das Mutmachen in schwerer Zeit.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<