Am Sonnabend werden in Roßlau zwei Jubiläen gefeiert: Die Fraueninitiative blickt auf 25 und der Ölmühle-Verein auf 20 Jahre zurück. Längst ist das Haus eines für alle Generationen. 14 Uhr geht die Party los.

Viel los an der Roßlauer Ölmühle - zwei Jubiläen werden am Wochenende gefeiert

Rosslau/MZ. - Feierlaune herrscht in der Roßlauer Ölmühle. Gleich zwei Jubiläen werden am Sonnabend, 17. August, gefeiert. Zum einen wurde vor 25 Jahren die Initiative „Frauen für Frauen“ ins Leben gerufen, zum anderen vor 20 Jahren der Verein Ölmühle gegründet, der seitdem das Haus für alle Generationen führt.

Das wird ab 14 Uhr gefeiert. Alte Geschichten, Musik, Zauberei, Bastelei, Wasserspiele, Mitmachzirkus und vieles andere mehr erwartet die Besucher. Und natürlich stellen sich auch die in der Ölmühle beheimateten Gruppen vor.

Als die Zukunft auf der Kippe stand

Die an der Rossel gelegene Mühle ist das soziokulturelle Zentrum in Roßlau. Hier treffen sich die Menschen aller Generationen zu Spiel, Spaß, Austausch - nicht nur in der Woche, auch sonntags zum Kaffee. Das alles hat sich vornehmlich in den letzten 20 bis 25 Jahren entwickelt. Zwar war die Ölmühle, die zu DDR-Zeiten bereits zu verfallen drohte, seit 1995 nach umfassender Sanierung wieder nutzbar, doch die ersten Mieter - eine Gaststätte, die Kreishandwerkerschaft Roßlau und die Villa Musik und Kunst - gab es wenige Zeit später hier nicht mehr.

Die Kreishandwerkerschaft Roßlau gehörte zu den ersten Mietern nach der Restaurierung 1995. (Foto: Heidi Thiemann)

„Wir freuen uns, dass alte Weggefährten am Sonnabend dabei sind“, sagt die Vorsitzende des Ölmühle-Vereins Iris Schwierz. Sie selbst war vor mehr als 20 Jahren über die Liste Roßlauer Frauen zur Kommunalwahl zur Initiative „Frauen für Frauen“ gekommen, die von Hannelore Sauermilch ins Leben gerufen worden war. Die Fraueninitiave, die ab 2000 das Erdgeschoss der Ölmühle nutzte, ist mittlerweile eine Interessengemeinschaft im Ölmühle-Verein.

Der war 2004 gegründet worden, weil die Zukunft der Ölmühle auf der Kippe stand. Die Villa Musik und Kunst aus Zerbst, die im ersten Obergeschoss Angebote für Kinder und Jugendliche unterbreitet, war in die Insolvenz geraten. Mit Frank Täubner an der Spitze des neuen Vereins gelang der Neuanfang. Helmtrud („Franzi“) Ziska hatte das Haus geleitet. Sauermilch, Täuber, Ziska und andere Ehemalige sind am Sonnabend dabei und werden bei einem Podiumsgespräch mit zurückblicken auf die Anfänge und alten Zeiten.

Die Stärke der Ölmühle sind die vielen unter einem Dach vereinten Initiativen

„Die Stärke der Ölmühle ist es, dass hier viele Initiativen unter einem Dach vereint sind“, sagt Stefan Giese-Rehm. Er hatte - aus Dessau kommend - die Nachfolge nach dem Weggang von Frank Täubner angetreten und ist nunmehr Stellvertreter der Roßlauerin Iris Schwierz.

Es gibt viele verschiedene Interessengruppen, verweist Schwierz. Da gibt es die Bastelfrauen, die Ölmühlenmaler, die ehemals von Frank Täubner geleitet wurden. Aber da gibt es auch die Sportgruppe, die in der Turnhalle Waldstraße trainiert, oder die Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte, der es zu verdanken ist, dass in der Ölmühle eine Heimatstube eingerichtet wurde. Auch sie ist Mitglied im Ölmühle-Verein. Zudem gibt es eine Kooperation mit der Interessengruppe Altes Wasserwerk.

Nicht wegzudenken aus der Ölmühle ist der Kinder- und Jugendbereich, der heute von Anke Stöhr geleitet wird. Mittlerweile, sagt Iris Seidel, die Ölmühlen-Leiterin, bringen Eltern, die früher hier als Kinder ihre Freizeit verbracht haben, ihren Nachwuchs hierher. „Daran merkt man, wie tief verwurzelt die Mühle in Roßlau ist.“

In Erinnerungen schwelgen und neugierig machen auf die Angebote

Und was wurden in der Vergangenheit nicht alles für Feste und Veranstaltungen gefeiert. Die Modenschauen, die erst in der Gaststätte Butzmann und später im Ratssaal durchgeführt wurden, gehören dazu, wie auch Karneval oder die Ölmühlenkulturnächte. An letztere soll in diesem Jahr im Herbst wieder angeknüpft werden, kündigt Seidel an. Am Sonnabend also kann in Erinnerungen geschwelgt werden bei Gesprächen, beim Blick in Chroniken und Gästebüchern. Es soll aber auch neugierig gemacht werden auf die Ölmühle und ihre Angebote heute.

Chroniken und Gästebücher erzählen die Geschichte der letzten 25 Jahre. (Foto: Heidi Thiemann)

Gesprochen wird dann auch über die Zeit, als die Ölmühle Mehrgenerationenhaus war und vom Bund gefördert wurde. Weil die neue Doppelstadt Dessau-Roßlau zwei solcher geförderten Häuser hatte, fiel später die Entscheidung zuungunsten der Ölmühle.

Bedrohliche Haushaltssperre

Personell und finanziell hatte die Mühle damals aus dem Vollen schöpfen können. Diese Zeiten sind längst vorbei. Mit Iris Seidel und Anke Stöhr gibt es nur zwei festangestellte Mitarbeiter. Vieles wird über das Ehrenamt gestemmt. Bis kurz vor den Jubiläumsfeierlichkeiten hatte der Verein noch an der Haushaltssperre der Stadt geknabbert, die nur eine 60-prozentige und keine 100-prozentige Förderung vorsah.

Der erlösende Anruf, dass die Ölmühle gefördert wird, wie in den Vorjahren auch, kam in dieser Woche. „Ansonsten“, sagt Stefan Giese-Rehm, „wäre die Ölmühle ab September nicht mehr bespielbar. Dann wäre das Angebot weg.“