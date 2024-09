Auch wenn es nicht für einen Platz auf dem Podest gereicht hat, zeigt sich der Dessauer Fabian Jäger-Gildemeister begeistert nach der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund.

Viel Lob für Dessauer Hobbybrauer: „Bacchus Øl“ bekommt in Stralsund viel Lob und Anerkennung

Fabian Jäger-Gildemeister schenkt sein Bier bei der deutschen Meisterschaft in Stralsund aus.

Dessau/Stralsund/MZ/LU. - Auch wenn es nicht für einen Platz auf dem Podest gereicht hat, zeigt sich der Dessauer Fabian Jäger-Gildemeister begeistert nach der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund. Die fand am Wochenende in der Störtebeker-Brauerei statt.

„Für mein Bacchus Øl habe ich viel Lob und Anerkennung bekommen. Auch einige Leute von Störtebeker und der Chef von der Inselbrauerei Rügen fanden es sehr gut“, freut sich der Dessauer Hobbybrauer. Am Stand, an dem er gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Til Bolland das Bier ausschenkte, sei die ganze Zeit Andrang gewesen. Insgesamt waren sechs Hobbybrauer aus der Region dabei.

Den Titel sicherte sich Florian Nahrwold aus Hamburg. Er konnte die Jury mit seiner Kreation eines Belgian Blonde Ales am meisten überzeugen. Er darf Ende des Jahres sein Bier in großem Maßstab bei Störtebeker einbrauen und bekommt eine Palette des fertigen Bieres nach Hause geliefert. Neben dem offiziellen Wettbewerb durfte auch das Publikum einen Sieger küren. Am beliebtesten war das Kreativbier Maracuja Guaven Vanille Sour von den „Hopfengärtnern“ aus Hannover.