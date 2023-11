In Dessau ist ein Lkw von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Mit Video: Lkw kippt in Dessau auf die Seite - Aufräumarbeiten könnten bis Dienstag andauern

Unfall in Dessau

Ein Lkw ist in Dessau von der Straße abgekommen.

Dessau/MZ - Ein umgekippter Lastwagen hat den Verkehr auf der B 185 am Montagnachmittag stundenlang blockiert und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Aus bislang unbekannter Ursache und ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge geriet der ukrainische Fahrer gegen 15 Uhr an der Kreuzung Köthener Straße/ Randstraße Alten mit seinem Laster von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei wurde er leicht verletzt.

In Dessau ist ein Lkw von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. (Kamera: Oliver Müller-Lorey, Schnitt: Bernd Stiasny)

Der Lkw verlor einen Großteil der Ladung - Metallteile, die bis in die Dämmerung eingesammelt wurden. Eventuell muss die Unfallstelle auch am Dienstag noch weiter beräumt werden, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Stadt ist mit vor Ort. Die Rettungskräfte rückten mit mehreren Feuerwehrfahrzeugen und einem Rettungswagen an. Auch die Polizei war vor Ort und nahm den Unfall auf.