Nach Fehleinschätzung der Polizei Verkäuferin mit Faustschlag niedergestreckt: Mann steht in Dessau wegen Raubüberfällen vor Gericht

Ein Mann ist am Landgericht Dessau angeklagt: Der 32-Jährige soll im März in einem Dessauer Einkaufsmarkt auf drei Frauen eingeprügelt haben. Die sind bis heute teils traumatisiert. Was der Mann zur Tat sagt und was den Fall so besonders macht.