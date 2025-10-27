Dessau/MZ. - Einen versuchten Betrug hat am Sonnabend die Mitarbeiterin eines Einkaufmarktes in der Franzstraße der Polizei gemeldet. Gegen 14.30 Uhr hatte zuvor ein Mann Waren mit einer Geldkarte bezahlen wollte, die namentlich nicht auf ihn ausgestellt war. Nach dem abgebrochenen Bezahlvorgang nahm die Verkäuferin die Karte an sich, verwies den Mann des Marktes und erteilte ihm zusätzlich ein Hausverbot.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf einen 24-Jährigen, der erklärte, dass er die Geldkarte zuvor gefunden und an sich genommen habe, um sie dann im Anschluss in dem Markt zur Bezahlung zu nutzen. Eine entsprechende Strafanzeige gegen ihn wurde gefertigt. Zu einem Schaden kam es nicht, da kein Bezahlvorgang stattfand.