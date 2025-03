Die FDP will Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte abschaffen, um Geld zu sparen und die Verwaltung effizienter zu machen. Bei den betreffenden Personen kam die Idee nicht gut an.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Dessau-Roßlauer FDP will Ortschaftsräte und Stadtbezirksbeiräte abschaffen. Joerg Schnurre unterbreitete diesen Beschlussvorschlag auf dem FDP-Kreisparteitag in der vorigen Woche. „Mir ist bewusst, dass das ein sehr emotionales Thema ist, aber man sollte mal drüber reden“, erklärt Schnurre am MZ-Telefon.