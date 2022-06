Verdacht gegen Profi-Handballer des DRHV - Hat Dessauer Spieler Unfallflucht begangen?

Ein Spieler der Dessauer Handballmannschaft soll gegen ein Auto gestoßen und dann davongefahren sein, ohne die Polizei zu rufen. Wie das Unfallopfer nach dem mutmaßlichen Fahrer suchte und was der Verein zu den Vorwürfen sagt.

Dessau/MZ - Als Horst Schneider Mitte Februar auf seinem Balkon in der Heidestraße steht und auf die Straße blickt, beschleicht ihn ein mulmiges Gefühl. Neben dem Rinnstein liegt eine Radkappe, die der an seinem Auto verdächtig ähnlich sieht. Um nachzusehen, ob es dem geliebten Familienwagen - einem grauen und drei Jahre alten Fiat 500 - gut geht, macht sich Schneiders Ehefrau auf den Weg nach unten - und kommt wenig später mit einer schlechten Nachricht zurück: „Du willst nicht sehen, was passiert ist“, sagt sie nur. Das geliebte Auto ist kaputt.