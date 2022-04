Verbindung zwischen Stadt und Mulde: Wie steht es um Pläne für Dessaus neuen Stadteingang Ost?

Dessau/MZ - Zwischen der Kreuzung mit der Askanischen Straße und dem Abzweig nach Dessau-Nord wird die Ludwigshafener Straße in einem Trog versenkt und in der Mitte auf etwa 60 Meter ebenerdig überbrückt. Die Fertigstellung ist in diesem Jahr geplant. Das ist kein lahmer, vorzeitiger 1.-April-Scherz, sondern das war die zentrale Vision in der einstigen Bewerbung um die Landesgartenschau 2022: eine Verbindung zwischen der Stadt und der Mulde herzustellen.