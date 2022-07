Unterm Balkon geht on tour - Ab Freitag ist Partyzeit auf der Kornhaus-Terrasse

TromPeti, ABACAB und Heike Huth mit ihrem „Hilde“-Programm machen bei „Unterm Balkon on Tour“ im Kornhaus den Anfang. Im August geht es weiter im Lokheim Dessau. Welcher Musiker von den Puhdys dort unter anderem erwartet wird.

Unterm Balkon on tour kommt auf die Kornhaus-Terrasse

Dessau/MZ/HTH - Musik auf der Terrasse des Kornhauses? „Unterm Balkon on Tour“ bringt sie in dieser und der kommenden Woche dorthin, kündigt Heike Huth an, die für die Veranstaltungsserie den Hut aufhat und sich gemeinsam mit ihren Partnern auf den neuen Ort freut.