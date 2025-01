Am Dessauer Landgericht beginnen in diesem Monat zahlreiche besondere Gerichtsverhandlungen.

Vater hatte in Roßlau auf Sohn eingeschlagen: Prozess gegen Axt-Täter beginnt am Landgericht Desau

Dessau-Rosslau/MZ. - Am Dessauer Landgericht beginnen in diesem Monat zahlreiche spannende Gerichtsverhandlungen, in denen sich mutmaßliche Verbrecher aus den vergangenen Monaten und Jahren verantworten müssen.

Am 13. Januar wird der Prozess gegen einen 62-jährigen Dessau-Roßlauer eröffnet, dem die Staatsanwaltschaft Totschlag vorwirft. Er soll in den Abendstunden des 16. Juli in seiner Wohnung mit der stumpfen Seite einer Axt auf seinen 33-jährigen Sohn eingeschlagen haben. Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein, außerdem waren beide Männer betrunken.

Ebenfalls wegen Totschlags, allerdings einem versuchten, ist ein erst 16-Jähriger aus Bitterfeld-Wolfen angeklagt, dem ab dem 16. Januar der Prozess gemacht wird. Er soll, nachdem er vom späteren Opfer auf der Straße beleidigt worden sein soll, eine Bierflasche zerbrochen und auf den Kontrahenten eingestochen haben. Die Verletzungen waren lebensgefährlich.

Ein Urteil gefallen ist bereits gegen einen 32-jährigen Mann, der wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden war. Damit will sich die Staatsanwaltschaft nicht abfinden und hat Berufung eingelegt. Der Mann hatte am 11. Oktober 2022 sein Auto auf der Heidestraße stark beschleunigt und war mit viel zu hoher Geschwindigkeit gefahren. Dabei überfuhr er eine 77-Jährige, die an ihren Verletzungen starb. Der Fahrer hatte Alkohol und Drogen im Blut.

Am selben Tag wird die Verhandlung gegen einen Mann aus Zerbst eröffnet, der im Juli 2022 in einer Akener Kleingartenanlage einer Frau ein Messer an den Hals gehalten und ihr Handy, ihre Geldkarte und mehrere Spielekonsolen gefordert haben soll. Die Frau erlitt mehrere Schnittverletzungen.