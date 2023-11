Unbekannte Täter haben jeweils den rechten Außenspiegel von 15 in der Dessauer Straße in Roßlau geparkten Autos abgetreten.

Vandalismus in der Nacht zum Sonntag in Roßlau - Unbekannte treten 15 Außenspiegel von Autos ab

Roßlau/MZ. - Unbekannte Täter haben jeweils den rechten Außenspiegel von 15 in der Dessauer Straße in Roßlau geparkten Autos abgetreten. Der Polizei wurden am Samstag zunächst vier Vorfälle in Roßlau am Samstag gemeldet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten dann aber fest, dass wesentlich mehr Autos betroffen waren.

Bisherige Zeugenaussagen deuten auf einen Tatzeitraum zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr hin. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden zwischen geschätzten 100 bis 800 Euro. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 5.000 Euro belaufen, schätzt die Polizei.