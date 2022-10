Ute Völker legt Stimmgabel beiseite - Musikschule in Dessau verabschiedet langjährige Leiterin

Die Dessau-Roßlauer Musikschule „Kurt Weill“ hat ihre langjährige Leiterin in den Ruhestand verabschiedet. Sie war mit viel Herzblut dabei. Wie es nun weiter geht.

Dessau/MZ - Der Bogen liebkost die Saiten, die Hämmer im Klavier verwandeln Tastendruck in präzise Töne - natürlich kann es nicht gehen ohne Musik. Nicht in diesem Haus und schon gar nicht bei diesem Anlass: Die Dessau-Roßlauer Musikschule Kurt Weill hat mit Ute Völker ihre langjährige Leiterin in den Ruhestand verabschiedet.