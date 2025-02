Mitte Januar ging die offizielle Meldung über die Gründung der Fraktion ABV (Aktive Bürgerliche Vernunft) an das Stadtratsbüro. Die „Umsetzung“ steht noch aus. Was für Kritik sorgt.

Dessau/MZ. - Mitte Januar ging die offizielle Meldung über die Gründung der Fraktion ABV (Aktive Bürgerliche Vernunft) an das Stadtratsbüro. In die politische Arbeit in den Gremien des Stadtrates können Jakob Uwe Weber als Fraktionsvorsitzender sowie Carola Marx und Christian Zoogbaum aber noch nicht aktiv einsteigen. Denn sie wissen noch nicht, in welchen Ausschüssen sie tätig sein werden.