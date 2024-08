Auch wenn es im Sommer verlockend ist: Baden in fließenden Gewässern birgt seine Tücken. Offiziell verboten aber ist es an den meisten Stellen nicht. Experten raten zum Verzicht beim leisesten Zweifel und persönlicher Unsicherheit.

Unterströmungen und schlechte Sicht mit dramatischen Risiken: Baden in der Elbe bleibt gefährlich

Bei den Elbebadefesten amDessauer Kornhaus kann der Fluss gemeinsam und abgesichert durchschwommen werden. Das letzte Fest zog 2022 über 7.000 Besucher an.

Dessau-Rosslau/Mz. - Der Sommer ist heiß und jede Abkühlung willkommen. Baden, Planschen oder Schwimmen sind sehr beliebt. Nachdem es allerdings in Sachsen-Anhalt in diesem Sommer bereits mehrere schwere und tödliche Badeunfälle gab, warnt die Wasserwacht vor den Risiken beim Schwimmen. Im vergangenen Jahr 2023 hatte sich landesweit die Zahl der Badetoten auf 16 summiert. Die Serie setzt sich fort. Besondere Gefahr drohe beim Baden in unbekannten, unbewachten und fließenden Gewässern.