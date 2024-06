Lehrermangel Hat Uni Magdeburg der Hochschule Anhalt duale Ausbildung von Lehrern weggeschnappt?

Sachsen-Anhalt bietet ab Herbst einen dualen Modellstudiengang für künftige Lehrer an der Uni in Magdeburg an. Vorbild ist das Dessauer Modell, für das die Dessauer CDU-Politikerin Anja Schneider und die Hochschule Anhalt seit zweieinhalb Jahren werben. Warum sie an den Plänen festhalten, dass Lehrer künftig auch an der Hochschule ausgebildet werden dürfen.