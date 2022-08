Fahrerflucht! Auto kollidiert in Dessau mit Schulbus und flüchtet - Kind verletzt

In Dessau sind am Mittwoch gegen 11.20 Uhr ein Pkw und ein Bus miteinander kollidiert. Das Auto wendete und flüchtete Richtung Dessau-Süd. Die Ermittlungen dauern an

In Dessau sind am Mittwoch ein Pkw und ein Schulbus miteinander kollodiert.

Dessau/MZ - Bei einem Unfall mit einem Bus ist am Mittwoch gegen 11.20 Uhr in der Dessauer Franzstraße ein Kind leicht verletzt worden.

Der 79-jährige Fahrer eines MAN-Busses hatte an der Kreuzung zur Gliwicer Straße im rechten Fahrstreifen gestanden und wollte losfahren, als die Ampel grün zeigte. In diesem Moment nahm der Busfahrer eine seitliche Kollision wahr. Ein dunkles, vermutlich schwarzes Auto war - von der Linksabbiegerspur an der Kreuzung kommend - seitlich in den Bus gefahren. Nach dem Zusammenstoß wendete das Auto und fuhr in Richtung Dessau-Süd davon. Weitere Angaben zum Fahrzeug liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Im Bus befanden sich 34 Kinder und drei Erzieherinnen. Als die Polizei zur Unfallaufnahme eintraf, waren allerdings schon keine Insassen mehr vor Ort. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde gemeldet, dass ein Kind durch den Unfall eine leichte Schwellung und Rötung unterhalb eines Auges davongetragen hatte.

Der am Bus entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Auto geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Dessau-Roßlau unter (0340)/25030 zu melden