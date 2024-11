Ein völlig betrunkener Autofahrer ist am Sonnabend, 9. November, mit seinem Opel in der Dessauer Ellerbreite im Gleisbett der Straßenbahn gelandet.

Unfall in Dessau

Die Polizei fand den Opel im Gleisbett in der Ellerbreite in Dessau.

Dessau/MZ. - Ein völlig betrunkener Autofahrer ist am Sonnabend, 9. November, mit seinem Opel in der Ellerbreite in Dessau im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Zeugen hatten gegen 19.30 Uhr die Polizei alarmiert.

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 40-jährigen Mann, der mit seinem Auto die Ellerbreite in Richtung Pappelgrund befahren hatte, dabei von der Fahrbahn abgekommen und geradeaus in das Gleisbett am Gleisübergang gefahren war.

Unfall in Dessau: Fahrer zu betrunken für Alkoholtest

Bei dem Fahrer wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest war vor Ort jedoch nicht möglich, da der Fahrer nicht in der Lage war, den Anweisungen der Polizisten Folge zu leisten. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr aus dem Gleisbett geborgen und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Schaden am Auto wurde auf circa 8.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Fahrers sowie die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.