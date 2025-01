Todesfahrt mit Folgen 77-Jährige an Haltestelle in Dessau überfahren: Welche Strafe der betrunkene Fahrer bekommen hat

Ein 32 Jahre alter Mann hat im Oktober 2022 in der Heidestraße in Dessau eine 77-jährige Frau überfahren. Die Seniorin starb einen Tag später im Krankenhaus. Am Montag wurde der Fall vor dem Landgericht verhandelt.