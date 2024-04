In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in der Thomas-Müntzer-Straße in den dortigen städtischen Jugendclub eingebrochen.

Unbekannte Täter brechen in städtischen Jugendclub in Dessau ein - Spielekonsolen fehlen

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in der Thomas-Müntzer-Straße in den dortigen städtischen Jugendclub eingebrochen. Die Diebe gelangten nach Angaben der Polizei vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude.

Hier wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Spielekonsolen und eine Partybox entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 900,- Euro. Hinweise zu möglichen Tätern konnten nicht erlangt werden.