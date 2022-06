Unbekannte schießen in Dessau Katze Stanley in den Kopf - Polizei ermittelt

Tierquäler haben einer Hauskatze in Mildensee mit angespitzter Luftgewehr-Munition in den Kopf geschossen. Die besitzer sind schockiert und können sich nicht erklären, wer einen Grund für so eine Tat gehabt haben könnte.

Dessau/MZ - . Sobald es draußen dämmert, will Stanley, der anderthalbjährige Kater von Familie Blume-Dobbert in den Garten und das tun, was alle jungen Katzen gerne machen: Mäuse jagen, an Bäumen kratzen und Artgenossen treffen. Doch wenn Manuela Blume dieser Tage die Tür öffnet, und ihren Kater in die Dunkelheit der Adria-Siedlung in Mildensee nach draußen entlässt, hat sie ein mulmiges Gefühl. Vor einigen Tagen hat ein Tierquäler mit einem Luftgewehr auf das Tier geschossen und es in den Kopf getroffen. Stanley überlebte nur mit viel Glück.