Rosslau/MZ. - Die Polizei sucht nach Unbekannten, die am Sonntag, 21. Juli, einen E-Scooter auf Bahngleise im Bereich Roßlau gelegt und damit einen Zusammenstoß mit einem Zug verursacht haben.

Um 12 Uhr war eine E-Lok mit dem Scooter zusammengestoßen. Drei an die 60 km/h schnelle Lok angekuppelte weitere Lokomotiven überfuhren den Scooter ebenfalls. Der Lokführer leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Nach Halt des Zuges wurde dieser auf Schäden überprüft. Der Notfallmanager der Bahn sowie eine Streife der Bundespolizei begaben sich zum Ereignisort. Es konnten vor Ort Beschädigungen an einer Antenne und einem weiteren Bauteil des Zuges festgestellt werden. Die Loks wurden zur Überprüfung ins Werk nach Dessau überführt.

Die Bundespolizei leitete hierzu ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und bittet nun um die die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den Vormittagsstunden des 21. Juli Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Bahnhofs Roßlau oder an den Bahngleisen gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0391/ 56 54 95 55 entgegengenommen.Foto: Seeger/dpa