Am Bürgerhaus in Mosigkau tauchten nach der Wahl zum Ortsbürgermeister schwarze Bänder und Schilder mit Protestbotschaften auf. Inzwischen sind die Bänder von Unbekannten wieder abgenommen worden.

Unbekannte hängen Trauerflor am Mosigkauer Bürgerhaus auf: Zeichen der Kritik an Wahl

Mosigkau/MZ. - Die Wahl der neuen Mosigkauer Ortsbürgermeisterin Karin Dammann (FDP) statt des langjährigen Ortsbürgermeisters Jakob Uwe Weber, der bei der Kommunalwahl mehr Stimmen geholt hatte, zieht in der Ortschaft weite Kreise.

Am Zaun des Bürgerhauses waren in den vergangenen Tagen schwarze Bänder befestigt worden, die an Trauerflor erinnern. Außerdem hingen Schilder mit der Aufschrift „Wahlrecht ≠ Wählergerechtigkeit“ und „repräsentative Demokratie?“ am Zaun.

„Mosigkauerinnen und Mosigkauer haben damit in den vergangenen Tagen ihr Unverständnis bezüglich der Wahl der Ortsbürgermeisterin, beziehungsweise des Ortsbürgermeisters zum Ausdruck gebracht“, sagt Jakob Uwe Weber, der schwer enttäuscht auf seine Nicht-Wiederwahl reagiert hatte. Er spricht von rund 80 schwarzen Bändern und zwei Schildern, die am Wochenende von Unbekannten am Bürgerhaus wieder entfernt worden seien. Wer den Trauerflor vom Zaun abnahm, ist unklar.

Am Dienstag voriger Woche hatte der Mosigkauer Ortschaftsrat überraschend Dammann und nicht wie erwartet Weber zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Dabei hatte Weber mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen können. Dennoch bekam Dammann in der geheimen Wahl zwei und Weber nur eine Stimme. Auch als Stellvertreter wurde nicht Weber, sondern Andreas Mrosek gewählt.