Unbekannte haben eine Schneise der Verwüstung im Dessauer Stadtpark hinterlassen

Dessau/MZ/OML - Eine Schneise der Verwüstung hat Spaziergänger, die am Dienstagmorgen rund um den Stadtpark unterwegs waren, erwartet. Bislang unbekannte Täter haben im Park mehrere Mülleimer, die in den Boden einbetoniert waren, herausgerissen und umgeworfen. Der Abfall verteilte sich in der Umgebung. Auf der Kavalierstraße wurden die Bauzäune, an denen Plakate im Rahmen der Kunstinstallation „Kunstpromenaden“ angebracht waren, umgeworfen.

Wie Daniel Kutsche vom veranstaltenden Verein „Projektschmiede Dessau“ der MZ mitteilte, wurden in einem Fall sogar drei zusammenhängende Zäune, ein sogenanntes „Triple“ umgeworfen. „Eine Ecke des Tripels ragte dabei in den Bereich des Radweges hinein. Eines der Zaunfelder wurde stark beschädigt und muss ausgetauscht werden“, sagte Kutsche. Offenbar wollten der oder die Täter noch weitere Zäune umwerfen, was jedoch misslang. Der Verein erstattete Anzeige bei der Polizei.

Bilder der Kunstpromenaden wurden schon mehrfach gestohlen

„Auch wenn die finanzielle Höhe des Schadens relativ gering ist, die Kunstpromenaden haben mittlerweile einen hohen ideellen Wert für die Menschen in unserer Stadt und auch bei den mitwirkenden Künstlerinnen und Künstlern. Regelmäßig erhalten wir Lob dafür“, so Kutsche. Dass sich mangelndes Verständnis an Kunst in blinde Zerstörungswut entlade, mache ihn betroffen.

Bereits im Juli war das Bild „Sonntagmorgen“ der Malerin Astrid Salewski von den Kunstpromenaden gestohlen worden. Sie soll auch dieses Mal betroffen sein. Und schon 2019 wurde mindestens ein Bild der Kunstpromenaden gestohlen. Ob der oder die Täter eine Aversion gegen Kunst im öffentlichen Raum oder bloß Langeweile hatten, bliebt unklar. Am Dienstagmittag waren die Schäden zumindest im Stadtpark wieder behoben und der Zaun wieder aufgestellt.