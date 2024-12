Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag, 22. Dezember, in die Produktionszentrale einer Bäckerei in der Dessauer Bauhüttenstraße eingebrochen.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag, 22. Dezember, in die Produktionszentrale einer Bäckerei in der Dessauer Bauhüttenstraße eingebrochen. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Der Einbruch wurde gegen 1.15 Uhr bemerkt und angezeigt. Unbekannte Täter waren zuvor gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Türen ebenfalls gewaltsam geöffnet, mehrere Räumlichkeiten betreten und dortige Schränke durchwühlt.

Ein konkreter Stehlschaden ist nach Angaben der Polizei bislang noch nicht bekannt, der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 7.000 Euro. Ermittlungen wurden aufgenommen.