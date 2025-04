Der Umzug vom Ordnungsamt Dessau-Roßlau in die Ferdinand-von-Schill-Straße hat begonnen. Derzeit müssen sich Bürger auf Einschränkungen einstellen. Wie sie künftig jedoch von den neuen Räumlichkeiten profitieren sollen.

Standortwechsel in Dessau-Roßlau

Die ehemalige Leopold-Kaserne in der Ferdinand-von-Schill-Straße 8 ist neuer Sitz von Teilen des Ordnungsamtes Dessau-Roßlau.

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Umzug von Teilen des Ordnungsamtes vom Historischen Arbeitsamt in den neuen Standort in der Ferdinand-von-Schill-Straße 8 läuft auf Hochtouren. Auf knapp 3.000 Quadratmetern Fläche werden in den kommenden Wochen 81 Angestellte ihre Büros einrichten, darunter der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde, des Stadtordnungsdienstes und der Zentralen Bußgeldstelle, der Unteren Straßenverkehrsbehörde sowie der Bereiche Allgemeine Ordnung und Gewerbe.