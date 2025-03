Dessau/MZ. - Nachdem die Mitarbeiter der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) Umzugskisten gepackt haben und ihr bisheriges Domizil in der Ferdinand-von-Schill-Straße 8 bis Ende März räumen, beginnt auch im Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung das große Einpacken. Auch diese städtische Behörde wechselt in Kürze ihren Standort und zieht vom Historischen Arbeitsamt am August-Bebel-Platz in die Leopoldskaserne in der Schill-Straße.

