Thema Brandschutz Umzug ist verschoben - Warum die Ölmühle in Roßlau noch viel länger eine Baustelle ist

Ein halbes Jahr waren in der Ölmühle in Roßlau die Brandschutz-Bauarbeiten geplant. Lange geschah auf der Baustelle nichts. Nun wird das Ausweichquartier bei der Awo viel länger gebraucht. Was die Folgen sind.