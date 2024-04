Wachsender Kampfsportverein Umzug ins Stadtzentrum Dessau - Erazo Taekwondo Germany will in neuen Räumen durchstarten

Der Verein Erazo Taekwondo Germany von Eike Altenkrüger und Andrea Erazo Altenkrüger zieht in die Askanische Straße ins Dessauer Zentrum. Warum der Verein so erfolgreich ist - und was am neuen Standort geplant ist.