Umweltministerinnen in Dessau - Steffi Lemke holt tschechische Amtskollegin in die Heimatstadt

Berlin/Dessau/MZ - Ein Treffen der deutschen und tschechischen Umweltministerinnen findet am Pfingstmontag und Dienstag in Dessau statt. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, besucht Anna Hubáčková, die tschechische Umweltministerin, mit ihrer Amtskollegin, der Dessauer Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne), die Stadt.

Beide werden am Dienstag von Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) empfangen und tragen sich ins Gästebuch der Stadt ein. Anschließend gibt es einen Fototermin für die Presse. Worüber die beiden Ministerinnen sprechen, war zunächst nicht bekannt.