Dessau/MZ. - Oft war er am Telefon, wenn Bürger Auskunft zu Umweltthemen brauchten. Auf vielen Märkten und Veranstaltungen mit Umweltbezug in der Stadt brachte er an seinem Stand mit zahlreichen Broschüren und in persönlichen Gesprächen Bürger auf den neuesten Stand. Auch Schulklassen brachte er Natur- und Umweltthemen näher. Jetzt zum 1. April ist Hartmut Neuhaus nach 34 Jahren im städtischen Umweltamt in den Ruhestand gegangen.