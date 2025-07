Sicherheit und Verkehr Umwandlung von Parkfläche in Fußweg verärgert nicht nur Anwohner - Verschärft Dessau-Roßlau den Parkplatzmangel?

Von jetzt auf gleich hat die Verwaltung Parkplätze in Dessau-Roßlau in einen Fußweg umgewandelt. Nicht nur die Anwohner sind verärgert. Die Folgen und was sich die Verantwortlichen dabei gedacht haben.