Umbauarbeiten für Dieter Hallervordens Theater in Dessau haben begonnen

Dessau/MZ - In der Marienkirche in Dessau haben die Umbauarbeiten für das von Ehrenbürger Dieter Hallervorden initiierte Mitteldeutsche Theater begonnen. Mitarbeiter der Firma Gerüstpark Berlin-Leipzig bauen dort eine mobile Rollrüstung auf.

Mit ihr wird die Verdunkelung in der Kirche ab nächster Woche an den Deckenbalken der Kirche befestigt, die Verdunkelung kann bei Bedarf hochgezogen werden. Das Mitteldeutsche Theater startet am 4. September mit dem Stück „Gottes Lebenslauf“ in seine erste Spielzeit.